Weil ein Lkw-Fahrer zu schnell unterwegs gewesen war, wurde er in Neumünster angehalten. Dabei deckte die Polizei noch viel mehr auf. Symbolfoto: IMAGO / Fotostand up-down up-down Trick des Fahrers flog auf Lkw-Kontrolle in Neumünster: Polizei kam aus dem Staunen nicht heraus Von Dörte Moritzen | 09.03.2023, 12:02 Uhr

Eine Geschwindigkeitsüberschreitung wurde dem Fahrer eines Sattelzuges zum Verhängnis: Bei einer Kontrolle in Neumünster entdeckte die Polizei, wie sich der Mann am Steuer offenbar schon länger an Straßenverkehrsregeln vorbeimogelte.