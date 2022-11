Alle Beteiligten sollten den drei Opfern ins Gesicht sehen: Bevor am Kieler Landgericht die Plädoyers in dem Prozess um den tödlichen Unfall an der Einfelder Schanze in Neumünster begannen, hatten die Familien der Verstorbenen am Eingang des Saals Fotos aufgestellt.

Foto: Dörte Moritzen