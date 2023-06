Polizeieinsatz in Rencks Park: Immer wieder mussten die Ermittler im Frühjahr und Sommer 2022 in der Innenstadt von Neumünster nach Straftaten Präsenz zeigen. Archivfoto: Neumünster TV up-down up-down Plädoyers im Prozess um Tat aus Neumünster Messerangriff in Rencks Park: Was den Angeklagten erwartet Von Dörte Moritzen | 20.06.2023, 16:27 Uhr

Im Prozess um den brutalen Messerangriff in Rencks Park in Neumünster wurden am Dienstag die Plädoyers gehalten. Dabei gingen die Vorstellungen weit auseinander. Zuvor hatte das Gericht Zeugen geladen – bei der Klientel aus dem Drogenmilieu kein einfaches Unterfangen.