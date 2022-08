Pietro Lombardi singt auf seinem neuen Album für Sohn FOTO: dpa up-down up-down Meet & Greet zu gewinnen R.SH-Kindertag 2022 in Neumünster: Pietro Lombardi und Stefanie Heinzmann persönlich treffen Von Hannes Harding | 16.08.2022, 06:30 Uhr

Ein Meet & Greet mit den Stars Pietro Lombardi und Stefanie Heinzmann verlost der Holsteinische Courier zum RSH-Kindertag. Wer seinem Idol ganz nah kommen will, ruft am Dienstag an.