Kunst in Neumünster Gastkünstler aus Berlin und Israel im Keramikkünstlerhaus Von Jennifer Dold | 12.09.2022, 14:24 Uhr

Marie Salcedo Horn und Rafi Münz werden einen Monat im Keramikkünstlerhaus am Fürsthof 8 verbringen. Am 29. September wird es eine Vernissage geben, bis dahin ist es möglich, die Künstler in der ehemaligen Stadttöpferei zu besuchen.