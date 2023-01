Zum Ball der Pferdefreunde werden zwischen 4000 und 6000 Gäste in den Holstenhallen erwartet. Foto: Sebastian Haas up-down up-down Ball der Pferdefreunde Neumünster Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Reiterball in den Holstenhallen Von Hannes Harding | 03.01.2023, 16:30 Uhr

Am Sonnabend, 21. Januar, wird in den Holstenhallen in Neumünster der größte Ball des Landes gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause treffen sich tausende Pferdefreunde aus dem ganzen Norden.