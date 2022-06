Nach einem Unfall musste die Kieler Straße in Neumünster auf Höhe des Krückenkrugs gesperrt werden. Ein Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. FOTO: Dan-Foto Unfall in Neumünster Auto prallte an der Kieler Straße gegen einen Baum: Vollsperrung im Berufsverkehr Von Dörte Moritzen | 30.05.2022, 08:27 Uhr

Nach einem schweren Unfall am Montagmorgen war die Kieler Straße in Neumünster auf Höhe des Krückenkrugs in Richtung Innenstadt gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.