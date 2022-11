Der Renault Twingo blieb nach dem Aufprall demoliert hinter dem großen Lkw stehen. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Foto: Danfoto up-down up-down Die Ermittlungen dauern an Tödlicher Unfall am Haart: Polizei Neumünster sieht keine besondere Gefahr an der Stelle Von Dörte Moritzen | 15.11.2022, 10:00 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall am Haart in Neumünster dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei hat sich die Stelle, an der am Sonnabend eine Autofahrerin (71) starb, genau angeschaut und eine erste Einschätzung abgegeben.