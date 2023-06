Das ist der Teil des Nestes, in dem das Küken gefangen war. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Neumünster Wie Müll als Nestmaterial zur tödlichen Falle für kleine Vögel wird Von Alexandra Bury | 26.06.2023, 07:03 Uhr

Schwalben nutzten für ihren Nestbau in einer Garage in Neumünster Müll – eine tödliche Falle für den Nachwuchs. In diesem Fall kam rechtzeitig Hilfe. Doch der Nabu kennt das Problem, an dem viele Tiere zugrunde gehen.