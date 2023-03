Zwei neue Linien werden die Innenstadt mit Freizeitzielen verbinden. Foto: Ziehm up-down up-down Busverkehr in Neumünster Mit neuen Expressbussen direkt zum Baden und in den Tierpark Von Hannes Harding | 31.03.2023, 14:31 Uhr

Zwei zusätzliche Buslinien verbinden die Innenstadt bis Oktober sonntags und an Feiertagen direkt mit Ausflugszielen in Neumünster. In wenigen Minuten geht es direkt etwa zum Einfelder See oder in den Tierpark.