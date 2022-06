FOTO: Klaus Merz up-down up-down Ein flotter Abend im Glashaus mit der Michael-Weiß-Jazzband: Holger Bundel (von links), Michael Weiß, Wolfgang Dörner, Helmar Marczinski und Hans-Henning Möller traten auf. Jazz in Neumünster Von Gershwin bis zum „Kleinen grünen Kaktus“ - Das Geheimnis der guten Stimmung im Glashaus Von Klaus Merz | 23.06.2022, 14:30 Uhr

Einen gelungenen Konzertabend in guter Tradition erlebten die Besucher bei „Jazz im Glashaus“ mit der Michael-Weiß-Jazzband in Neumünster. Die Einnahmen kommen Kindern in Tungendorf zu Gute.