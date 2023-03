Die Einsatzkräfte bringen den Mann zum Rettungswagen. Foto: Thomas Nyfeler up-down up-down Feuerwehreinsatz an der Ringstraße Mann droht mit Chlorgas – Großeinsatz in Neumünster Von Thomas Nyfeler und Benjamin Steinhausen | 02.03.2023, 18:01 Uhr

Am Donnerstagnachmittag löste an der Ringstraße in Neumünster ein Mann in psychischem Ausnahmezustand einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus.