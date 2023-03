Achtung, wichtige Bademeister-Durchsage: Mit seinem Megafon imitierte „Bademeister Schaluppke“ echte Schwimmbad Atmosphäre. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Statt-Theater Neumünster Anekdoten aus dem Schwimmbad mit Megafon und Adiletten Von Alexandra Bury | 05.03.2023, 14:00 Uhr

Comedian Robbie Pawlik gastierte als Bademeister Schaluppke im Statt-Theater am Haart. An diesem Abend bleib kaum ein Auge trocken. Aber es gab an dem Abend nicht nur Freudentränen.