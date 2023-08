Leichtathletik / SC Gut Heil Erstmals Deutscher Meister: Toni Krüger aus Neumünster siegt im Endspurt Von Arne Schmuck | 24.08.2023, 14:45 Uhr Holte bei den deutschen Meisterschaften der Senioren einmal Gold und zweimal Bronze: Leichtathlet Toni Krüger vom SC Gut Heil Neumünster. Foto: SC Gut Heil/Udo Krüger up-down up-down

Er hat lange warten müssen, nun war es so weit: Der Routinier des Jahrgangs 1938 triumphiert in Mönchengladbach im 400-m-Lauf. Zwei Bronzemedaillen runden seinen Auftritt am Niederrhein ab.