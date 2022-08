Stadtpräsidentin, Anna-Katharina Schättiger (von links), Erster Stadtrat Carsten Hillgruber, Lebenshilfewerk-Geschäftsführer Bernd Sandfort, die BGH-Vorstände Carsten Henning, Angela Zett und Torsten Ragge sowie Kita-Leitung Sarah Krüger eröffneten die Kita „Farbklecks“ feierlich. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Kindertagesstätten-Eröffnung In der Kita Farbklecks spielen Kinder mit und ohne Behinderung Von Alexandra von Fragstein | 26.08.2022, 15:40 Uhr

Am Freitag wurde in der Lerchenstraße 3 bis 9 eine neue Kindertagesstätte eröffnet. In der inklusiven Kita „Farbklecks“ können zukünftig 60 Kinder mit und ohne Behinderung zusammen spielen und lernen. Betreiber ist das Lebenshilfewerk Neumünster.