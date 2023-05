Der 2. Vorsitzende des Kanu-Klubs Neumünster, Joachim Puy (von links), der Lauf-Initiator Dr. Marco Weingarten und die Präsidentin des Lions-Clubs Neumünster-Holsten, Maren von Dollen, freuen sich auf den Friedenslauf am Sonnabend. Foto: Lions Club Neumünster-Holsten up-down up-down Lions-Club Neumünster-Holsten Neumünster: Gemütlich oder sportlich – Lauf gegen Gewalt und für den Frieden Von Benjamin Steinhausen | 03.05.2023, 09:01 Uhr

Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet der Lions-Club Neumünster-Holsten am Sonnabend den Friedenslauf um den Einfelder See. Wann es los geht, was die Teilnahme kostet und wer von der Aktion profitiert.