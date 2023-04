Graffiti ist nur eins von vielen Problemen: Immer wieder wurde der Schulhof der Vicelinschule in Neumünster durch Vandalismus zerstört. Jetzt sollen Überwachungskameras helfen. Foto: Tobias Felber/dpa up-down up-down Kolumne Schwaleschnack Vandalismus an Schulen in Neumünster: Das Vertrauen wird missbraucht Meinung – Dörte Moritzen | 29.04.2023, 10:35 Uhr

Sie schmeißen Scheiben ein, zerstören Pflanzen, beschmieren Wände: Immer wieder richten ungebetene Gäste in Neumünster auf Schulhöfen üble Schäden an. Jetzt musste die Stadt in Überwachungstechnik investieren – eine traurige Entwicklung, meint Redakteurin Dörte Moritzen