Die jungen Marktbesucher kaufen in Begleitung von Köchin Bettina Seitz frische und regionale Produkte für das Mittagessen ein. Foto: Citymanagement

Kochkursus für Kinder in Neumünster
Wie aus regionalen Produkten eine gesunde Mahlzeit wird
Von Sonja Kröger | 11.07.2023, 12:02 Uhr

Was macht eine gesunde Ernährung aus? Was ist der Vorteil regionaler Produkte? Diesen Fragen können Kinder und Jugendliche in Neumünster auf den Grund gehen. Im Anschluss wird gemeinsam gekocht.