Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am Sonntag, 5. Februar, in die Neumünsteraner Vicelinkirche. Foto: Kay Nietfeld up-down up-down Messerattacke von Brokstedt Kanzler Olaf Scholz kommt zu Gottesdienst nach Neumünster Von Rolf Ziehm, Grischa Malchow und dpa | 03.02.2023, 14:08 Uhr | Update vor 29 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Sonntag, 5. Februar, in Neumünster in der Vicelinkirche einen Gottesdienst für die Opfer des Messerangriffs von Brokstedt besuchen. Auch Ministerpräsident Daniel Günther wird erwartet.