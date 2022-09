Nach 63 Jahren noch wie aus dem Laden: der VW-Käfer von Hanspeter und Heidrun Ehlers. Foto: Klaus Merz up-down up-down Neumünster Faszination Oldtimer - Kabinenroller und „Barockengel“ auf dem Großflecken Von Klaus Merz | 25.09.2022, 15:00 Uhr

Der Motorsportclub Neumünster hatte am Sonntag auf dem Großflecken zu seinem 7. Treffen für Old- und Youngtimer eingeladen. Der Zuspruch war beachtlich. „Wir erwarten so um die 120 Fahrzeuge“, hoffte Walter Moek vom Motorsportclub.