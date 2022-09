„Solid Water” ließen die Haare fliegen. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Kunstflecken 2022 in Neumünster Rock am Stadtwald: Vier Bands lassen die Waldbühne erzittern Von Alexandra von Fragstein | 18.09.2022, 18:00 Uhr

In gemütlicher Biergarten-Atmosphäre präsentierten sich am Sonnabend vier lokale Bands auf der Waldbühne am Stadtwald. Mit dabei waren unter anderem „Solid Water” und die „The-Voice-of-Germany“-Kandidatin Jennifer Hans.