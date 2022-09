Der Kreuzungsbereich Am Teich, Bahnhofsstraße, Wasbeker Straße und Schleusberg ist ab dem 26. September vollgesperrt. Foto: Hannes Harding up-down up-down Wasbeker Straße / Ecke Bahnhofsstraße Neumünster: Nächste Vollsperrung in der Innenstadt Von Alexandra von Fragstein | 23.09.2022, 10:00 Uhr

Sie Stadtwerke Neumünster beginnen am Montag 26. September, mit Bauerarbeiten in der Wasbeker Straße/Ecke Bahnhofsstraße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 7. Oktober, an.