Das Zentrum von Neumünster mit Großflecken links vom Teich, mit Rathaus (oben) und Kleinflecken mit Stadthalle und Museum Tuch + Technik. Foto: Peter Vogel up-down up-down Gamevention, Outlet und KFC Google-Suchtrends des Jahres: Das wollten die Menschen 2022 über Neumünster wissen Von Tilman Wrede | 18.01.2023, 10:00 Uhr

Wer schnelle Antworten sucht, greift schnell zu Suchmaschinen wie Google. Ein Blick in die Auswertung verrät, was die Menschen im Jahr 2022 über Neumünster wissen wollten, welche Öffnungszeiten am interessantesten waren und aus welchem Land die meisten Anfragen kamen.