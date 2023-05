Imker Michael Rix schaut an einem seiner Bienenstöcke nach dem Rechten. Um sich vor möglichen Stichen zu schützen, trägt er eine Imker-Montur mit Jacke, Handschuhen und Hose. Er zeigt auf die Waben, die die fleißigen Bienen zum Teil schon mit Wachs verdeckelt haben. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Imkerei als Hobby und Beitrag zum Klimaschutz Süßes Gold: So funktioniert die Honig-Ernte im Raps bei Neumünster Von Benjamin Steinhausen | 22.05.2023, 07:02 Uhr

Geschäftiges Treiben auf einem Rapsfeld in Neumünster-Einfeld. Tausende Bienen fliegen im Sekundentakt ihre Bienenstöcke an. Sie bringen wichtigen Nektar, aus dem am Ende leckerer Honig entsteht. Wir haben mit Imkern gesprochen, wie das funktioniert und was einen guten Honig ausmacht.