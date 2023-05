Das frühere Karstadt-Gebäude am Großflecken ist bis auf Stahlbetonskelett vollständig entkernt. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Sperrung am Großflecken in Neumünster Karstadt-Gebäude vollständig entkernt: Sparkassen-Ausbau verzögert sich Von Rolf Ziehm | 20.05.2023, 07:02 Uhr

Nach den Abrissarbeiten am ehemaligen Karstadt-Gebäude am Großflecken in Neumünster soll auf der Baustelle der Sparkasse Südholstein in Kürze mit den Hochbaumaßnahmen begonnen werden. Warum sich der Fertigstellungstermin jedoch auf 2025 verschiebt.