Bäckermeister Jan Olsson backt nach alter Handwerkstradition. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Neumünster Deshalb setzt das Hotel Altes Stahlwerk auf traditionelle Handwerkskunst Von Rolf Ziehm | 04.04.2023, 15:01 Uhr

Nur drei Betriebe backen aktuell noch ihr Brot in Neumünster. Jetzt ist auch das Hotel Altes Stahlwerk unter die Bäcker gegangen. Bäckermeister Jan Olsson arbeitet mit Natursauerteigen und bietet jeweils am ersten Donnerstag eines Monats einen Verkaufstag an. Start ist Gründonnerstag.