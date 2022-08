Vier Gastro-Drucker wurden aus dem Klatsch-Palais auf dem Großflecken gestohlen. FOTO: Dörte Moritzen up-down up-down Polizei sucht den Täter Einbruch ins Klatsch Palais in Neumünster: Wer sah den Dieb mit der seltsamen Beute? Von Dörte Moritzen | 19.08.2022, 15:56 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Restaurant Klatsch Palais auf dem Großflecken in Neumünster eingebrochen. Dabei machten sie ungewöhnliche Beute.