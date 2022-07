Bürgermeister für den Frieden - Mayors for peace: Gemeinsam mit Vertretern des Friedensforums diskutierte Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger mit Passanten auf der Kieler Brücke in Neumünster. FOTO: Dörte Moritzen up-down up-down Stadt und Friedensforum zeigen Flagge Neumünster hisst eine Fahne für den Frieden Von Dörte Moritzen | 07.07.2022, 14:30 Uhr

Seit Sommer 2019 ist Neumünster Teil der weltweiten Gemeinschaft „Bürgermeister für den Frieden - Mayors for Peace“. Am Donnerstag zeigte die Stadt erneut in der Innenstadt an der Kieler Brücke Flagge für den Frieden und gegen Atomwaffen.