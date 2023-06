Psychische Erkrankungen verursachen einen Großteil der Fehlzeiten in Neumünster. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Barmer-Bilanz für 2022 Neumünster hat so viele Krankheitsfälle wie keine andere Stadt in SH Von Hannes Harding | 16.06.2023, 07:03 Uhr

In keiner anderen Region sind die Arbeitnehmer so oft und so lang krank wie in Neumünster. Das hat die Barmer aus den Krankenkassendaten 2022 ermittelt. Aber was hat das mit der Bildung zu tun?