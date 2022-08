Nach dem tödlichen Unfall in Neumünster Einfeld berichteten Zeugen vor Gericht von einem dunklen Wagen, der ihnen mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Alle erinnerten dabei einen hellen Zettel oder ein Schild an der Heckscheibe. Auch am verunfallten Golf soll etwas an der rückwärtigen Scheibe geklebt haben.

FOTO: Daniel Friederichs