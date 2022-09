Jörg Lüschow (links) und Jens Voigt vom Finanzamt beantworteten geduldig die Fragen der Grundeigentümer. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Neumünster Großer Klärungsbedarf bei der Grundsteuererklärung -Finanzamt wirbt für Elster Von Alexandra von Fragstein | 26.09.2022, 10:00 Uhr

Bis zum 31. Oktober haben Wohn- und Grundbesitzer in Deutschland noch Zeit ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Bei einer Informationsveranstaltung des Finanzamtes Neumünster am Freitag in der Stadthalle gab es viele Fragen.