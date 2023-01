Anfang Dezember ging ein Mann mit einem Messer auf eine Polizistin los. Sie gab daraufhin einen Schuss ab. Foto: Tom Wolter up-down up-down Mangelnde Wertschätzung für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Neumünster: Immer weniger Respekt vor der Uniform Von Benjamin Steinhausen | 04.01.2023, 09:30 Uhr

Angriffe auf Einsatzkräfte, wie es sie in der Silvesternacht etwa in Berlin, Hamburg und Frankfurt gab, haben die Retter von Feuerwehr und Polizei in Neumünster nicht erleben müssen. Dennoch spüren die Menschen in Uniform eine Veränderung im Alltag - und die bereitet Sorgen.