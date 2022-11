Renee Rackow (rechst) und Jugenddiakonin Marion Sagermann basteln mit Leon Sterne. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Gemeindezentrum feiert Jubiläum Sinkende Mitgliederzahlen, aber großer Zusammenhalt in der Gartenstadt Von Alexandra Bury | 27.11.2022, 16:30 Uhr

Seit 50 Jahren gibt es in der Gartenstadt in Neumünster das Gemeindezentrum in der Rintelenstraße. Das wurde am Wochenende groß gefeiert.