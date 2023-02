Mehr als 200 Neumünsteraner denken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Naturkatastrophe in der Türkei und Syrien Über 200 Menschen gedenken in Neumünster der Erdbebenopfer Von Tilman Wrede | 13.02.2023, 18:18 Uhr

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien fand am 13. Februar im Rathausinnenhof in Neumünster ein Gedenken an die Erdbebenopfer statt.