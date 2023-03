Hans Schröder (87) ist seit 70 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld. Heute Abend wird er im Rahmen der Jahresversammlung von seiner Wehr geehrt. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Neumünster Hans Schröder ist schon 70 Jahre in der Feuerwehr Einfeld Von Benjamin Steinhausen | 02.03.2023, 15:12 Uhr

Hans Schröder ist seit 70 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld in Neumünster. Er berichtet, was früher nach den Versammlungen gemacht wurde und welche Farbe das Löschfahrzeug hat.