Kurioser Einsatz beim neuen Edeka-Zentrallager Feuerwehr musste in Neumünster einen Wassertank löschen Von Dörte Moritzen | 29.06.2022, 08:44 Uhr

Ausgerechnet ein Behälter für Löschwasser stand am Dienstagabend auf dem Gelände des neuen Edeka-Zentrallagers in Neumünster in Flammen. Drei Stunden lang war die Berufsfeuerwehr vor Ort.