Um Mitternacht wurde die Berufsfeuerwehr an die Altonaer Straße gerufen. Dort stand ein Mercedes in Flammen. Foto: Berufsfeuerwehr Neumünster up-down up-down Feuer in Neumünster Fahrzeug in Flammen: Feuerwehr löscht Auto an der Altonaer Straße Von Dörte Moritzen | 22.02.2023, 08:53 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Berufsfeuerwehr gegen Mitternacht zur Altonaer Straße gerufen. Dort stand ein Mercedes in Flammen. Doch der Fall passt nicht in die Serie.