Die Feuerwehr löschte die Flammen an der Christianstraße in Neumünster von der Drehleiter aus. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Großeinsatz in Neumünster – mit Video Feuer in neu eröffnetem Dönerladen: War es Brandstiftung? Von Daniel Friederichs, Dörte Moritzen | 20.02.2023, 06:56 Uhr | Update vor 50 Min.

Nach einem Feuer in einem neu eröffneten Dönerladen in Neumünster ermittelt jetzt die Kieler Staatsanwaltschaft. Bei dem Brand am Sonntagabend waren auch die Bewohner mehrerer Wohnungen in Gefahr geraten.