Die Ehrenamtler der Schatzkiste waren begeistert von der Spendenfreude der FEK-Mitarbeiter. Foto: Alexandra von Fragstein

Schatzkiste in Neumünster Fünf Transporter voller Spielzeug: FEK spendet an Kinderschutzbund Von Alexandra von Fragstein | 17.09.2022, 10:00 Uhr

Bis zum Weltkindertag am Dienstag, 20. September, sammelt die Belegschaft des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) noch Spenden für die Schatzkiste. Bisher wurden fünf Transporter voller Sachspenden an den Second-Hand-Laden des Kinderschutzbundes am Großflecken übergeben.