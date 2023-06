Jonas, Vanessa und Swantje (v. l.) teilen sich nach Nürnberg ein Abteil im Sonderzug. Foto: Jürgen Schindler up-down up-down Besondere Zugfahrt nach Nürnberg Von Neumünster im historischen Sonderzug und mit Ökostrom zum Kirchentag 2023 Von Jürgen Schindler | 07.06.2023, 17:07 Uhr

Vom 7. bis zum 11. Juni findet in Nürnberg der Kirchentag 2023 statt. Aus dem Norden brachen viele Teilnehmer mit einem historischen Sonderzug dorthin auf. Dieser machte am Mittwoch auch in Neumünster Halt.