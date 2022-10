Deutlich ist der Schaden zu sehen, der durch den Brand am Dachstuhl der Villa Pries am Mühlenhof entstand. Foto: Danfoto up-down up-down Feuer in der Villa Pries in Neumünster Brandermittler suchen nach der Ursache Von Dörte Moritzen | 04.10.2022, 13:30 Uhr

Nach dem Feuer in der historischen Villa Pries am Mühlenhof in Neumünster waren am Dienstag stundenlang Brandermittler vor Ort.