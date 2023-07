Spendenübergabe an der noch nicht ganz fertigen DRK-Kita Flinke Fööt: Die Kitas in Tungendorf erhalten den Erlös des Jazz-Konzerts. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Tungendorfer Woche in Neumünster Erlös von „Jazz im Glashaus“ kommt jetzt vier statt drei Kitas im Stadtteil zu Gute Von Rolf Ziehm | 11.07.2023, 12:48 Uhr

Das Benefiz-Jazz-Konzert der Michael Weiß-Band im Gewächshaus der Gärtnerei Lassen erbrachte in 18 Jahren schon mehr als 41.000 Euro. So viel geht 2023 an die Kitas in Tungendorf.