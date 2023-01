Vorsicht Rutschgefahr. In der Kieler Straße ist ein Passant auf der Eisfläche ausgerutscht. Er hat sich nicht verletzt und konnte nach dem Unfall über sich lachen. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Glatteis in Neumünster Vorsicht: Regen am Morgen verwandelt Geh- und Radwege in Eisflächen und | 26.01.2023, 11:45 Uhr Von Dörte Moritzen Tilman Wrede | 26.01.2023, 11:45 Uhr

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und Regen in der Nacht zum 26. Januar verwandeln die Straßen in Neumünster in Eisflächen. Der Streudienst der Stadt ist mit voller Besatzung im Einsatz.