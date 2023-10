Squash in Neumünster Saisonstart vor den Toren von Hannover: Das sind die Ziele des TS Einfeld in der Regionalliga Von Lennard Jessen | 06.10.2023, 12:31 Uhr Hat mit dem TS Einfeld in der neuen Saison einiges vor: Kapitän Hendrik Remer. Foto: André Sell up-down up-down

Mit Verspätung starten die in der zweithöchsten deutschen Spielklasse antretenden „Männer vom See“ in die Serie 23/24. In Langenhagen bekommen sie es mit Spitzenreiter SRV Hannover-Langenhagen und der zweiten Mannschaft des SC Fit Fun Berlin zu tun.