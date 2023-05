Zum Eröffnungstag brachte Rainer Goebel aus dem Stadtteilbeirat Inhaberin Carmen Frisch am Freitag eine Flasche Sekt und einen Ersttagsbrief vorbei. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Glücksecke in Neumünster Mit Verzögerung: Poststelle ist zurück in Einfeld Von Benjamin Steinhausen | 19.05.2023, 16:19 Uhr

Carmen Frisch hat die Poststelle in ihrer Glücksecke in Neumünster-Einfeld wieder geöffnet. Zu welchen Bedingungen, welche Einschränkungen es gibt und warum sich der Betrieb am Freitag noch mal verzögerte.