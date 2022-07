In den Frisörsalon von Gina Babiak wurde in wenigen Tagen gleich zweimal eingebrochen. FOTO: Hannes Harding up-down up-down Kriminalität in Neumünster Einbruchserie in der Innenstadt: Gina Babiak gleich zweimal betroffen Von Hannes Harding | 20.07.2022, 17:45 Uhr

In den Friseursalon „Kopfgold“ von Gina Babiak wurde in wenigen Tagen gleich zweimal eingebrochen. Die Kripo ermittelt und geht von einer Serie in Neumünster aus.