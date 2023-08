Sport in und um Neumünster Tänzer freuen sich auf Turnier um den Schwalepokal – Erneut reizvolle Paarungen im Fußball Von Arne Schmuck | 25.08.2023, 11:02 Uhr Die Freunde des Tanzsports kommen am 27. August in der Gemeinschaftshalle der Gartenkolonie West auf ihre Kosten. Hier eine Impression von einem der früheren Schwalepokalturniere mit Peer Thore Stricker und Dana-Carolin Wilhelmsen vom TC Rot-Gold-Casino Neumünster. Foto: André Sell up-down up-down

Am 27. August laden der TC Rot-Gold-Casino und der TSC Neumünster in die Gemeinschaftshalle der Gartenkolonie West. Neumünsters Fußball-Oberligisten stehen am Wochenende vor unterschiedlich schwierigen Aufgaben.