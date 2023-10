Edeka-Baustelle liegt im Zeitplan Neumünsters Mega-Logistiklager: Innenausbau und viel Solarenergie Von Hannes Harding | 02.10.2023, 08:02 Uhr Menschen wie Ameisen, Maschinen wie Spielzeug - die Dimensionen des Hochlagers, das Edeka am Eichhof baut, sind gigantisch. Selbst die gelben Treppenhäuser wirken wie Spielzeug aus der Puppenstube. Foto: Hannes Harding up-down up-down

An der A7 steht inzwischen die größte Logistikhalle in Schleswig-Holstein. In Betrieb gehen wird der zweite Bauabschnitt des Edeka-Logistikzentrums allerdings aber erst ab Mitte 2024. Bis dahin erfolgt der Innenausbau. Der ist ebenso unsichtbar wie die riesige Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Mega-Immobilie.