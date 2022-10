In der Schützenstraße konnte die Feuerwehr drei Personen retten. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Neumünster Drei Feuerwehr-Einsätze zeitgleich- zwei Kinder verletzt Von Tom Nyfeler | 25.10.2022, 20:09 Uhr

Gleich zu drei Einsätzen rückten die Feuerwehren in Neumünster am Dienstagabend aus. In der Schützenstraße retteten die Einsatzkräfte drei Personen aus einer brennenden Wohnung, darunter zwei Kinder.