Reform der Wasserrettung gefordert Unfälle auf dem Einfelder See: DLRG Neumünster bei Notrufen außen vor Von Benjamin Steinhausen | 06.10.2023, 16:15 Uhr Sven Habeck, stellvertretender technischer Einsatzleiter, und Marco Rose, stellvertretender Vorsitzender, wollen die Wasserrettung in Neumünster Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Bei Wasserrettungs-Einsätzen in Neumünster bleibt die DLRG in der Alarmierungsstruktur außen vor. Die Rettungsschwimmer möchten ihr Engagement verstärken und bieten der Stadt jetzt ganzjährige Unterstützung an.